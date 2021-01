Guľa je ustrašenej, Čermák mi pohřbil tiket. Někteří hráči ve Spartě...

Plzeňský záložník Šimon Falta v utkání v Příbrami, kde se on ani jeho spoluhráči gólově neprosadili • Dominik Bakes / Sport

Jaro nám odstartovalo ztrátou Plzně. Nikdo nepochyboval o tom, že v Příbrami vyhraje. Na půdě týmu, který se klepe strachy ze sestupu. Kdyby Čermák proměnil penaltu, mohla být Viktoria z maléru venku. O víkendu má Pardubice. Měla by šestibodový vstup do jara a v Šádkově rajonu by bylo hej.