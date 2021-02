Na blahobyt Slavie budeme vzpomínat vykulení. Záludný Bořil mě nakrknul

Fanoušci sešívaných jsou v totální euforii. Vrátil se jim král z Pobřeží Slonoviny. Říkal jsem si, jestli je dobře, že Slavia bere Deliho zpátky. Když jsem si ale srovnal pro a proti, tak tomu comebacku rozumím. Všichni mají Simona rádi, Jindra Trpišovký ještě víc. Kluk se Slavií zažil dva tituly, jízdu v pohárech. Je to jasný jako facka.

Zároveň jsem si ale spočítal, kolik mají v Edenu pod smlouvou stoperů. Celkem jedenáct! Úplně mně to vyrazilo dech. Počítejte se mnou: momentálně jsou ve Slavii Kúdela, Zima, Kačaraba a Hovorka, plus příchozí Deli. Po hostováních jsou rozlezlí Jugas, Karafiát a Tijani v Liberci, Zelený v Jablonci, Takács v Mladé Boleslavi a Pokorný v Bohemians. Ukazuje se, jaký ve Slavii zažívají zlatý časy, jaký je tam blahobyt. Mohou se chovat jako velké mužstvo západoevropského střihu. Když si vzpomenou na Deliho, tak ho získají navzdory nabídkám z francouzské Ligue 1. Koupí si Baha za pětačtyřicet milionů. Jednou na to budeme vzpomínat s vykulenýma očima.

Abych při zmínce o jedenácti stoperech Slavii nekřivdil, tak někteří z nich jsou zranění, další si klub nemůže stáhnout z hostování, jelikož je to proti regulím. Jiní jsou zase neperspektivní a do týmu se z různých důvodů nehodí. Přesto jí trochu zazlívám, že kňučela kvůli nedostatku středních obránců a pořídila si Deliho.

Co vím, tak Petr Rada si nemůže vynachválit Jardu Zeleného, prý je v Jablonci suverénně nejlepší. Jenže tenhle blonďáček ze Slavie neodešel v dobrém, Trpišovský na něj měl pifku, asi neodpouští, proto spustil akci Deli. Je vidět, že nikde jinde takové možnosti nemají. Všichni musí tiše závidět. I Sparta. Přitom ona má velmi podobné podmínky, prachy tam jsou, ale na hřišti už zase nebezpečně chřadne…