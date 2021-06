Hložek místo Firmina do Liverpoolu! Pelta Šmícu urazil, je to ostuda

Bylo to sice v posledním kole, proti sestupujícímu týmu, ale to nevadí. Já dal za celý život pouze jeden hattrick, čtyři góly nikdy. Obzvlášť za půlku zápasu. Vím, jak je to těžký. Musíte to prostě umět. Jsem rád, že Adam ve Spartě zůstane zřejmě i v příštím ročníku. Zkraje sezony mně přišlo, že na něj zbytečně tlačíme, cpeme ho do role lídra Sparty. Ale on jím momentálně už je.

S ním v sestavě bude Sparta v příštím ročníku ještě silnější. Kluk jde správnou cestou, nečekám, že by jeho forma byla časem nestálá. Navíc Pavel Vrba vyhlásil, že půjde po titulu. Kdo jiný než Hložek, by měl k tomu Letenské dokopat. Slavia prošla rokem bez prohry, příště to nezopakuje. Sparta šanci