Cedidlovi houklo, VAR byl asi na klobáse... Disciplinárka hraje o důvěru

Ještě teď mně běhá mráz po zádech z absolutně bezohledného zákroku Cedidly na Ewertona. Nechápu, co mu houklo v makovici. Tohle přece nemůže udělat. Nedá se to nijak omluvit, byť se ten kluk zlínskej po utkání v televizi kál. Že vylezl před kamery, bylo sympatický. Jiní by se zatloukali v kabině, hrdinové... No jo, jenže omluva, i když zřejmě upřímná , Brazilcovi nohu do kupy nedá. Pro Slavii byl příslibem. Trpišovský ho stavěl, evidentně s ním počítal. Bohužel nyní na čas vypadne .

Faul Cedidly byl otřesnej, totéž se dá říct o verdiktech rozhodčích. Černý vytáhl jen žlutou, je vtipný, že ex post taky projevil lítost. Vyloženě to zbrabral, byla to jasná červená.

Jeho počínání uprostřed zápasového stresu ještě dovedu jakž takž pochopit, horší je to s videem. Ten borec si asi zchrupnul, nebo byl v bufetu na klobáse. Jiné vysvětlení neexistuje, a ani s ním za mnou nechoďte!

Protože pokud u obrazovky seděl a do sluchátka Černýmu potvrdil žlutou, tak nerozumí své práci. Je nekompetentní a neměl by u VAR už nikdy vysedávat. Po prvním ligovém víkendu jsem sudí chválil s dodatkem, že to snad v dalším kole nepodělaj... A vidíte, co se stalo. Zase o nich mluví celá republika.

Moc mě zajímá, jak se kauza bude vyvíjet, zda bude mít pokračování a Cedidla dojde k trestu. Jsem