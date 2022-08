Upřímný Cedidla o faulu na Ewertona i humbuku: Výhrůžky už jsou za hranou

O tuhle slávu nestál. Ve dvaceti letech je Martin Cedidla oporou Zlína a členem reprezentace do 21 let. Má našlápnuto k výborné kariéře. Po drsném zákroku na slávistu Ewertona ho má však většina národa za rabiáta. Mladý bek je z toho přepadlý a dokonce čelí výhružkám ze strany fanoušků „sešívaných“. „Tohle už je přes čáru,“ říká v rozhovoru pro Sport a web iSport.cz.

Sedl si za stůl a vypovídal se z pocitů, které ovládají jeho mysl po nedělní partii na Slavii. V ní nevybíravým skluzem zranil Brazilce Ewertona, přesto unikl vyloučení. Nikoliv zlobě příznivců soupeře. Ti si Martina Cedidlu podávají na sociálních sítích.„Některé zprávy jsou fakt hodně nepříjemné,“ svěřuje se odchovanec Zlína. Z celé události je špatný, styl však měnit nechce.

Jak snášíte aktuální atmosféru kolem vaší osoby?

„Je toho dost...(povzdechne si) Kdyby nešlo o zápas na Slavii, takový humbuk by kolem toho nenastal. Nedaří se mi zbavit se myšlenek na to, co se stalo. Hlavně kvůli zprávám, které dostávám, a tomu, co čtu v médiích.“

Prý vám fanoušci Slavie vyhrožují, dokonce fyzickým násilím. Je to pravda?

„Byla tam i taková věc. Prostě nějaká výhružka. Myslím, že tohle už je jednoznačně přes čáru. Některé zprávy jsou fakt hodně nepříjemné. Chodí mi na Facebook, na Instagram. Tam je toho nejvíc. Co konkrétně ti lidé píšou, k tomu se radši nechci vyjadřovat. Snažím se to mazat a co nejmíň číst. Kdybych četl všechny zprávy, asi by mě to zničilo.“ (trpký úsměv)

Chápete tu skoro až hysterii?

„Ano, zranil jsem ho (Ewertona). Ale nikomu jsem nevzal život a věřím, že za měsíc bude zase hrát. Do toho souboje jsem šel ve finále zbytečně. Viděl jsem, že přihrávka je pomalejší a chtěl jsem toho využít. Ale