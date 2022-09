Vlkanova může růst, Železný chtěl být za chytráka. Spartě přejí i nesparťané

Posun do štědré Champions League přinesl Plzeňákům pohádkové peníze a s nimi i očekávaný přestup Adama Vlkanovy z Hradce. Jsem moc rád, že do Štruncáků přišel. Je to šikula a Sparta možná bude litovat, že Plzeň nepředběhla. Natěšenej Vlčák hned po pár vteřinách prvního zápasu ukázal, že kdo umí, nepotřebuje se dlouze rozkoukávat a může hrát hned.

Od Míši Bílka bylo logické, že ho poslal na plac už několik hodin po podpisu smlouvy. Potřeboval ho vidět a oťuknout před Ligou mistrů.