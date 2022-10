Čekal jsem, že se Krmenčík ozve. I v Chabrech vtipkují, že mají repre formu

Liga furt řeší VAR. Už mi to přijde nešťastné. Unavují mě ty neustále diskuze a špatná rozhodnutí. Za chvíli budeme vymýšlet kontrolu pro VAR. Je to sice velmi dobrý nástroj, ale bohužel, stále jej řídí lidé. Oni dělají rozhodnutí. A dost často jsou chybná.

Video jsme přeci zavedli s tím, že bude odhalovat jasná pochybení sudích. Ofsajd u vítězného gólu mi jako zjevné pochybení rozhodně přijde. Ano, teď narážím na situaci ze Sparty. Snad každý doma či v hospodě u televize musel vidět, že Krejčí balon před Kuchtovým gólem tečoval. I chlapi, co měli šest kusů v sobě, viděli, že tam byla teč. Bylo to zřejmé. Sudí to na hřišti pět minut zkoumali a ve finále přišli s tím, že gól platí. Neskutečný.

Sparta - Hradec Králové: Kuchta po Höjerově centru otočil na 2:1! Krejčí se ale dotkl míče Video se připravuje ...

Láďu Krejčího bych ale nechal. Já mu asi i docela rozumím. Fair play mu nejspíš nic neříká, ale Sparta už potřebovala fakt vyhrát, tak se zachoval takto. Dejme tomu. Nicméně v televizi bylo jasně vidět, že to bylo jinak, než tvrdil rozhodčímu na hřišti. Viděla to celá republika. Co si pak máme my obyčejní lidi myslet? A to není jen tento případ. Kupí se červené karty, každý rozhodčí (i ti u videa) mají jiný metr. Podobné situace si posuzují po svém. Stal se z toho tady hrozný Kocourkov.