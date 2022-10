Sparta? Už jsem alergický na řeči, že si to zase sedá. V derby věřím víc Slavii

Obecně vše souvisí s citem arbitrů pro hru. Před každým startem ligy říkám, že bude hodně záležet na rozhodčích. Jaký si to udělají, takový to budou mít. Co vidíme v aktuální sezoně? Že vůbec nevědí, co mají pískat a ještě se jim do všeho montuje VAR. Ruce nejsou ruce, pak zase jo, fauly nefauly ve vápně, viz víkendový duel ve Zlíně. Vůbec se nedivím Mírovi Koubkovi, který po zářezu na Spartě pravil, že jej téma sudích unavuje.

Mě už to taky nebaví. Vrátím se k Oscarovi. Za prvé, penaltu bych vůbec nepískal. Ruce v akci byly, ale oboustranně. Skalák takový je, že si přidržuje beka. Oscar na něj jen lehce sáhl, a když to Skalák kopl vedle, fláknul sebou o