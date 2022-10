Naštvaný Koubek: Obě branky Sparty byly neregulérní. VAR už mě unavuje

Porážka 1:2 se Spartou bolí. Hradec ztratil skvěle rozehraný zápas ve druhém poločase. Ovšem cítil hektolitry hořkosti. Trenér Miroslav Koubek se musel hodně držet, aby na tiskové konferenci nevybouchl. „Kdybychom přidali další branky, potom, ať si rozhodčí dělají, co chtějí,“ naznačil, co mu vadilo. Co tedy? Výkon sudího Lukáše Nehasila a nereakci VAR (Václava Štěrby) před druhým gólem Jana Kuchty. „Obě branky Sparty byly neregulérní. VAR? Už mě to téma strašně unavuje,“ vztekal se zkušený kouč. Televizní záběry pak jeho slova potvrdily jen u druhé branky.

Hodnocení?

„Pokusím se zachovat dekorum… Měli jsme spoustu gólových šancí. Nikdo si tady tolik příležitostí nevytvořil. Odehráli jsme výborný zápas. V prvním poločase Sparta stěží přelezla půlku, jednou vystřelila na branku. Naše řešení finálních a předfinálních situací byla velmi dobrá. Co jsme si řekli, to jsme hráli a fungovalo to. Bohužel jsme kromě jedné branky nic neproměnili. Vašulín s Kubalou mohli dát dohromady klidně pět gólů, Smrž měl obrovskou šanci. Kdybychom přidali další branky, potom, ať si rozhodčí dělají, co chtějí.“

Jaký máte názor na druhou branku Jana Kuchty, které zřejmě předcházela lehká teč Ladislava Krejčího?

„Obě branky byly neregulérní. První ze situace, kdy byl obrácený roh. Na to si mimochodem stěžoval už Pavel Vrba. Druhá padla z jasného ofsajdu. Není, co dodat.“

Čím si vysvětlujete, že nezasáhl VAR?

„On rozhodoval, snad pět minut… Já tomu nerozumím, je to pro mě nepochopitelné. VAR je technická pomůcka, ovládají ho lidé… Už mě to téma strašně unavuje. Cítím hořkost.“

Sudí Nehasil: Pana Krejčího jsem se ptal dvakrát. Zapřísahal se, že míč nehrál Video se připravuje ...

Navzdory vašemu názoru o neregulérnosti obou branek, inkasovali jste ze standardních situací. Štve vás to?

„Sparta má vynikající hlavičkáře - Krejčího, Čvančaru, Kuchtu. Není jednoduché to uhlídat. O poločase jsme si říkali, že jestli nás Sparta může něčím dostat, tak jedině ze standardních situací. Ono je v tu chvíli jedno, zda hrajete proti osmi, nebo deseti hráčům. Do vápna se i tak nastěhuje minimálně šest lidí. Ano, Sparta hrozila, ale když někdo (Krejčí) tečuje balon, prodlouží ho, tak to úplně změní situaci, zmátne bránící hráče. Byl to ofsajd! To máme jako stát v bráně? V tomto případě bych se na mužstvo nezlobil. Vadí mně nedohrání Sörensena. Náš chlapec zaspal. Pro vývoj zápasu byly podstatné naše neproměněné šance. Utkání jsme měli zatlouct, zabít, to se nám nepodařilo. A pozor, vytvořili jsme tolik šancí bez Adama Vlkanovy. Tímto bych evergreen posledních týdnů ukončil.“

Budete útočníkům vyčítat chování v koncovce?

„Musíme trefit bránu, měli jsme tam jasnou hlavičku, další dvě tři šance. Takový je prostě fotbal. Budeme to analyzovat, hledat příčinu. Nějaká výtka k nim může zaznít. Protože kdyby možnosti proměnili, bylo po zápase.“

Souhlasíte s oběma červenými kartami?

„Nebudu komentovat tu sparťanskou. V případě našeho hráče to červená karta nebyla.“

V prvním poločase, minimálně do vyloučení Čvančary, vaše hra skvěle fungovala. Co jste na Spartu vymysleli?

„Na devadesát procent jsme věřili, že Sparta bude hrát 4-4-2. Tři dny jsme si to modelovali, chystali se. Dělali jsme maximum možného, abychom domácím narušili rozehrávku. To se nám dařilo, po zisku jsme byli nebezpeční. Nechtěli jsme Spartu pouštět k centrům, ale udržet ji na distanc, protože v rozestavení se dvěma hroty se hodně otevírá dozadu. Možná to vypadalo, že po vyloučení Čvančary jsme vypadli z konceptu, Sparta nás zmáčkla, ale to nebylo vinou početní převahy. Špatně jsme řešili přechodovou fázi, chovali jsme se zle technicky a kombinačně. Tím se soupeř dostal do tlaku. Oni jsou agresivní, rychlí, jsou jako vosy. Pak vás ztráty dostávají do nekomfortních situací.“