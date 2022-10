Špatně připravení sparťané, prohra jde za Priskem. S Krejčím by to bylo stejné

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | V úterý jsem byl na golfu s Horstem Sieglem, Ivanem Haškem a Pepikem Chovancem. Panečku, jak tihle kovaní sparťani se styděli za derby, to jsem dlouho neviděl. Ivan minulej týden řekl, že Spartička sestřelí Slavii ze vzduchu, teď prý nemůže pomalu vylézt z baráku. Je jak krtek. Hlava mi ale doteď nebere, jak špatně připravení Priskeho hoši do zápasu šli. Vždyť to byly mrtvé ovce!

Ať se na mě nikdo nezlobí, tohle jde za dánským trenérem. Když křičel, tak jen na rozhodčí. A to je špatný. Přišlo mi, že vůbec nevěděl, co za rivalitu mezi „S“ panuje, jaký to má pro fanoušky význam a podobně. Priske hráče furt jen hladí a omlouvá, to taky fanoušky štve.

Nejhorší na tom pro Spartu je, že už i ti nejvěrnější, kteří s ní všude jezdí třicet let, přestávají mít iluze, že zase bude dobře. Všechno to ale začíná od kádru. Kovář není špatnej gólman, ale Nita je nejlepší. A oni ho vyhodí... Evidentně už na Letné přestává být sranda. Řeči, že si vše sedlo, když porazili Pardubice a Brno, byly falešné. Lžou si do vlastní kapsy.

Trpišákovi naopak sedlo vše, na co sáhl, i když Vitík jim svou chybou psychicky hodně pomohl. To pak i na svátečním střelci Hromadovi vidíte, jak si najednou věří. Koukal jsem na něj jak puk. V tu chvíli jsem čekal zásah Priskeho, ale on jen řval po sudích a mlátil do střídačky. Hráče nevyburcoval, tak od čeho tam je?

Víte, já tyhle velké zápasy taky hrával a musím říct,