Budějovice ať zkusí Brabce. Klíma se VAR ubránil, jenže blbě. Slavia v hrobě

Tak nám vyhodili Jožku Webera z Budějovic. Je mi to líto. Pepíčka mám rád, je to slušný trenér, inteligentní, sympatický. Jenže na jihu to stojí za starou belu. Měl tam zůstat David Horejš. Jenže byl vyhozený, v klubu s ním zametli jak se špinavým hadrem. On je také slušňák, poctivej borec, pro Budějovice by se rozkrájel, ale vrchnosti to nestačilo. Přijde mně, že se na jihu plácají ve vlastní neschopnosti. Jožka musel vyhazov čekat, mužstvo je dole, hrozbou je boj o záchranu.