Trenér Weber končí v Budějovicích. Dynamo má řešení do konce podzimu

Letos v červnu nastupoval k týmu, teď je konec října a on už není jeho trenérem. Jozef Weber byl podle informací iSport.cz po pěti měsících odvolán od českobudějovického Dynama, jeho náhradníky by se měla stát dvojice Jiří Lerch a Jiří Kladrubský, kteří povedou mužstvo do konce podzimní části. Pak se bude trenérská otázka na Střeleckém ostrově znovu řešit. Kandidátů je víc.

Čtrnáct zápasů, patnáct bodů, čtrnácté místo… To je aktuální vizitka Dynama potom, co tým v sobotu prohrál v Jablonci 0:3. Symbolicky proti kouči Davidu Horejšovi, jenž Jihočechy vedl jako hlavní trenér nepřetržitě sedm let a jako hráč u nich působil dohromady čtrnáct let.

Právě Horejše Jozef Weber letos v červnu nahrazoval. A o pondělním dopoledni taky rychle skončil, po pěti měsících ve funkci.

Vedení klubu pověřilo dočasně asistenty Jiřího Lercha a Jiřího Kladrubského, aby po Weberovi převzali tým, tato funkce by jim měla náležet do konce podzimní části.

Klub pak bude řešit nového kouče. Kandidáty by podle zákulisních zpráv mohli být Karel Krejčí, Erich Brabec, nebo Martin Hyský.