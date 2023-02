Ruka byla vidět až z Klínovce, Slavia zklamala. Sparta, to je jiný kafe

Je mně jasný, že pískat zápasy Sparty a Slavie je vyčerpávající a stresující. Možná se do hlav rozhodčích vkrádá fakt, že favoritovi by se automaticky mělo nějaký procento přidat. A teď dojde na situaci, že sešívky prohrávají a měla by se proti nim písknout penalta. Sudí proto přivře oči a udělá takovou botu. Jinak si to neumím vysvětlit, protože nešlo o extrémně složitou situaci. Nebylo to pade na pade, bylo to úplně jasný.

Být Radkem Příhodou, kterého velmi uznávám, Klímu i Kocourka bych do konce jara v nejvyšší soutěži nenasazoval. Maximálně na zápasy, kde o nic nejde. Jenže tabulka je našlapaná, mače o ničem na jaře k vidění nebudou.

Víte, co je nejhorší, na konci sezony můžou Teplicím dva body chybět.