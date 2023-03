Trpišovský je jako barman. Ze hry Slavie pálej oči, nejlíp vypadá Sparta

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Liga nám nabírá grády, což je dobře. První trojka je srovnaná ve dvou bodech. Co mě na jaře nejvíc udivilo, jsou venkovní zápasy Slavie. Získat jeden bod z dvojutkání v Teplicích a Českých Budějovicích, je milí slávisté na pováženou. Mělo to být povinných šest bodů, naprostá automatika. Místo toho sešívky dvakrát těžce narazili. Poslouchal jsem Jindru Trpišovského po víkendové porážce na jihu Čech, ponižující výsledek byl prý způsobený slabou soubojovostí, horším terénem a nižší psychickou odolností. Já to řeknu pěkně česky a bez výmluv: Prostě jste hráli jedno velký houby. A to jsem ještě slušnej…