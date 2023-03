Vyhodit Bílka by byla hloupost. O titul se hraje už jen na území Prahy

Po sobotní otřesné podívané se musím podívat na Plzeň. Co to jako bylo? Tohle je tým, který si dělá čáku na titul? To mě asi šálil zrak… Viktorka vypadá na ústupu. Z prvního fleku spadla na třetí, a to za docela krátkou dobu. Zajímalo by mě, co je tam špatně. Mám dojem, že to nevědí ani v Plzni. Je to záhada. Vedení je stejné, trenéři zůstali, hráči jsou také skoro totožní. A najednou vidím bezzubý frajery, co mají strach hrát fotbal. Zcela na rovinu říkám, že od víkendu se o titul hraje pouze na území Prahy.