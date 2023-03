Fotbalista roku býval prestižnější. Schick? Mrzí mě, že není nikdo lepší

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Dříve patřilo vyhlášení Fotbalisty roku mezi nejsledovanější sportovní pořady. Fanoušci se dohadovali, kdo vystoupí na trůn. Mělo to prestiž, úroveň, atmosféru. Nechci říct, že anketa upadá, to bych si nedovolil, ale už to není tak žhavé. Někteří příznivci možná ani nevěděli, že se v pondělí slavnostní večer konal. Je to tím, že českému fotbalu chybí světové hvězdy. Postavy, s kterými by se fanda identifikoval. Miloval je. Vezměte si, že trofej obhájil Patrik Schick, který druhou polovinu roku 2022 promarodil.