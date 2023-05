Kuchta brečí bolestí, pak sprintuje. Dělá si srandu? Douděra se zbláznil…

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Na finále poháru jsem se moc těšil, zápas jsem sledoval velmi pozorně. První jarní derby bylo reklamou na druhé. A to středeční zase krásnou pozvánkou na to závěrečné příští sobotu. Bylo vyprodáno, atmosféra byla vážně neuvěřitelná. I u televize to na mě neskutečně dýchlo. Klukům se muselo hrát strašně hezky. Kdo byl přímo na Letné, musel si odnášet špičkový zážitek. Kotel Slavie si nachystal úžasná chorea, zapálil světlice. Klobouk dolů. Bomba. Takové „pyro“ bych nezakazoval, k fotbalu to patří. Nebuďme hnidopiši.