Příhodu jsem bránil, konec nezvládl. Plzeň se vrátí do boje o první místo

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | O víkendu začíná liga. Ani jsme se nestačili vzpamatovat z titulu Sparty a jedeme nanovo. Za našich časů jsme měli dvouměsíční přípravu. Teď je doba taková, že si kluci skoro neodpočinou. Obzvlášť reprezentanti. Fotbal běží ve zběsilém tempu, nám divákům to ale vůbec nevadí. Těšíme se. Už aby to začalo. Pozorně sleduju přestupy, lítá to zprava zleva, všechno se děje v kvapíku, možná i v chaosu. Velkou trojku však nikdo neohrozí.