Derby? Slunce, seno a MMA. Byla to reklama na sportovní špínu

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Na derby jsem se šíleně těšil. A hned na úvod přiznávám, že takový zápas jsem viděl poprvé v životě. Bylo to ošklivý, nechutný, odporný. Všichni milovníci fotbalu jsou znechucení. O to víc, že měli velká očekávání. Předpokládali fotbalovou parádu. Místo toho jsme se s úžasem dívali na reklamu na sportovní špínu. Po utkání jsem smutně seděl u televize a štípal se, jestli se mi to nezdálo. Neviděl jsem jedinou střelu, pořádnou akci, vyloženou šanci. Filip Panák si postěžoval, že fotbalu bylo málo. Tak já se ptám: proč jste ho lidem nenabídli víc?