Chorý? Nebylo to jako před rokem... A jestli ano, ať zmizí do rozvojové země

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Víkendový šlágr Sparty s Plzní poodhalil úroveň obou mužstev, domácí byli lepší, Viktorka má co dohánět. Hrál se fotbal, to mě potěšilo. Zápas mě ale z trenek nevystřelil. Oproti nechutnýmu derby, který mám pořád v živý paměti, to bylo lepší. Viděl jsem pár hezkejch akcí, jezdilo se nahoru dolů. Proč ne. Takhle nějak si ligový hitovky představuju. Přesto se mi nelíbilo pár věcí. Zase jsem viděl hloučky u rozhodčího, několik válejících se simulantů. Vždycky mi to zkazí dojem z fotbalu. My jsme taky čas od času něco přihráli, ale neumírali jsme desetkrát za poločas.

Ještě se v krátkosti vrátím k derby a závěrečné rozmíšce. Jednou za měsíc se sejdeme ve velké sportovní partě a rozebíráme hromadu věcí. Zaujal mně názor Jardy Bednáře. Byl naštvaný na Haraslína. Prý se do Bořila s Krejčím neměl vůbec montovat. Že jako třetí tam nemá co dělat. V hokeji jde o nepsaný zákon, že dva kohouti si to mají mezi sebou vyřídit a ostatní se na to jen dívaj. Má to rozhodně něco do sebe.

Nejdiskutovanější moment ze sobotního zápasu na Letné je jasný: další pokračování brutálního seriálu Chorý versus Sörensen. Byl to střet? Nebo podlý útok na sparťanského obránce? Nemám v tom jasno…