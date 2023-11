Ten „model“ na střídačce má pravdu. Jouda z Hradce? Šílenost na kriminál

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Docela dlouho jsem nemluvil o rozhodčích. Bohužel víkendové kolo mě donutilo bobříka mlčení přerušit. Proč? Protože někteří sudí oslepli a chlapci u videa si asi zdřímli, nebo si v průběhu zápasu odskočili do stánku na klobásku. Jinak si neumím vysvětlit, proč se na Spartě a v Hradci nečervenalo. Na druhou stranu, oceňuju komisi rozhodčích, že nestrčila hlavu do písku, neschovávala se někde v lese a správně se k tomu postavila. Kodeš totiž byla jasná červená, Wiesner to samý.