Poprvé fandím Spartě. Cejtím, že... Staněk na EURO, lepšího nemáme

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Ligové derby mě zklamalo. Nebudeme si nic nalhávat, za moc to nestálo. Telefonovala mi spousta kamarádů z obou táborů, shodli jsme se, že fotbal to ke koukání nebyl. Sparta se Slavií nabídly nudnou podívanou. Nechci mluvit o ostudě, ale bída to byla. Takhle nabitý kádry by měly hrát fotbal pro lidi, jenže myslely jen na sebe. Hlavní motto bylo neprohrát. Spartě to nevadilo, v tabulce si udržela čtyřbodový náskok. Slavia pod dojmem středeční porážky v MOL Cupu nechtěla hrát divoce. Výsledek jsme viděli. Nula nula. Žádné šance, žádné střely…