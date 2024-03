Háša si tým získal, Souček se naučil hrát. A Hložek? Být to na mně...

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Tentokrát je hlavní téma reprezentace. U toho se musíme pořádně zastavit. Ivan Hašek to rozjel. Dvakrát jsme vyhráli, měli bychom být spokojení. Ale upřímně – ani jeden zápas neměl parametry, fotbal se nedostavil. Výsledky hřejí, proto to skousneme, přejdeme to, jenže pojďme si hned přiznat, že tohle bude na EURO málo.

Nedá se ani jasně říct, kdo by v nároďáku vyčníval. Kapitán Tomáš Souček je jediný, který snese přísnější měřítko. V obou zápasech byl skoro nejlepší. V Anglii se opravdu naučil hrát fotbal. Dřív nebyl fotbalový, ale když jsem viděl jeho průnik do vápna proti Arménii, šel fakt nahoru. Tým se bude stavět kolem něj, to je jasný.

Jinak mužstvo nemá velkou individualitu. Kluci budou spíš semknutí, budeme spoléhat na týmovou práci. Nebude to hra na Mbappého, Haalanda… I když by se nám nějaká hvězda hodila. Hodně si slibujeme od Patrika Schicka, už na posledním EURO byl famózní. Ale ani on není momentálně ve veliké formě, nemá ještě takové sebevědomí. Ivan ho vystřídal a zase tak šťastně. Tomáš Chorý dal hned gól. A u něj se chci zastavit. Do základu to má