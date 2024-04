Únava? Ať kluby přestanou fňukat. Mejdr je až moc hodný, úlet Slavie

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Jdeme do fáze sezony, kdy jsou důležitější body a výhry než samotný fotbal. Viděli jsme na Spartě, jak vydřela výhru jedna nula v Budějovicích. Nešlo o žádnou velkou krásu, na to si musíme zvyknout. Jde se do finále ligy, hraje se o všechno. Nemusí to být tak hezké, ale určitě to bude mít náboj. Plzeň určitě nechce pouštět ligu, ale slyšel jsem Kopice, co říkal po poháru v Jablonci. Souhlasím s tím, že je lepší mít trofej než skončit druhý v lize, to velice vystihuje aktuální situaci. Pokud by trofej Plzeň získala, byla by to pro ně výborná sezona.

Od našich tří největších klubů přibývá stížností na únavu. To mi trošku vadí. Ať se podívají na vytížení některých klubů v anglické Premier League a přestanou fňukat. Tam hrají klidně pět zápasů za deset dní, to jsou úplní šílenci. Ale mají na to široké kádry, jaké velká mužstva potřebují. Sparta i Slavia takové kádry mají taky, navíc do potřebné jakosti i do množství, takže žádné výmluvy u nich neplatí. Zdá se, že teď jde Slavia nahoru a Spartě to naopak dře, ale ještě nedávno to bylo obráceně. Trošku se to otáčí, ale pořád je to o bod a konec ligy bude zajímavý.

Zastavím se u Jana Mejdra. Třeba já jsem chtěl hrát pořád, když jsem musel čekat na lavičce, bylo to hrozné. Takoví by měli být všichni fotbalisté. Mejdr je až moc hodný, řekl to v rozhovorech do televize tak, aby si neublížil. Aspoň je