Slavia mě šokovala nefotbalovostí. Dilema v Plzni, Koubka zvu na pivo

To byla zase neděle. Se Šmícou jsme si udělali fotbalové odpoledne. Koukali jsme na Liverpool, pak na Slavii. On byl extrémně smutnej ze dvou porážek 0:1. Já zase z toho, že jsem po dlouhé době dal sešívky na tiket... Už takovej blbec nikdy nebudu. Výkonem Trpišovského party jsem byl úplně omámenej. Páni, to byla hrůza! Čekal jsem, že první flek nepustí. A vidíte, v naší lize není nic dlouhodobé. Do někoho se zakoukáte a po jednom zápase je všechno jinak.