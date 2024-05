Snad se fotbalisti inspirovali. Tým se nevejde ani na hotel, Zima hrát umí

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Ivan Hašek nominoval a já bych skoro řekl, že se kolem toho nemuselo dělat takový haló… Dvacet šest lidí, to je sakra hodně, s takovým počtem Ivan neměl velký problém. Na moje gusto je to vlastně až moc široká nominace, vždyť to se pomalu nevejde ani na hotel.

Jo kdyby jich mohlo jet jenom šestnáct, to by bylo jinačí. Ale takhle? Já si rád zanadávám, ale teď nemám na co, a lidi by měli být taky spokojený. Všichni, co jedou, to víceméně umí. I tak k tomu ale něco povím.

Začnu Belmondem, to bylo samozřejmě téma. Dva diskžokeje vzal, třetího ne. Já s tím pardonem nemám problém. Zvítězil čistě fotbalový pohled, ne to, jak umí tancovat. I když Kuchta