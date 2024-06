Kauza Sadílek? Hloupost, kluci jsou pitomci. Ale horší je, co se stalo pak…

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | V pátek začíná EURO. Konečně. Těším se jako malej kluk. Českej nároďák má za sebou přípravu. Mám pocit, že se moc nepovedla. Hlavně druhý zápas se Severní Makedonií se mi nelíbil. Byť jsme vyhráli, fotbal v našem podání mě neohromil. Mohl za to taky soupeř, hrál na výsledek, simuloval, válel se na trávníku. Nechápu, že v přátelském zápase se někdo sníží k takovýmu chování. Bylo to zbytečně vyhrocený, jiskra přeskočila. Našim klukům to moc nedalo. Proti houževnatý obraně jsme se pořádně neprosadili. Snad to bude v Německu lepší.

Ukázalo se, že do plných moc neumíme. Chybí nám šikovní kluci. To je věčnej problém posledních deseti let. Ale proti Portugalsku budeme potřebovat spíš rychlíky, protože budeme bránit a bránit. A když získáme balon, musíme vzít nohy na ramena a mazat dopředu. Pak nás bude čekat Gruzie. Možná klíčový zápas skupiny. Doufám, že se nesníží k takovému způsobu boje jako Makedonci. Snad ne, EURO by měl být jinej level.

Řeknu vám, že se pořád nevyznám v Hložkovi. Pořád tvrdím, že je to šikulka, ale on se ani v Hradci proti Balkáncům neprosadil. Nějak se mi přestává líbit. Nepřesvědčuje mě, že by z něj měla vyrůst hvězda. Přitom je to klučina, co by měl mít šmrnc. Dávat naší ofenzivě nadstavbu. Snad se rozjede na turnaji. Pořád věřím, že chytne jako zápalka a budeme se kochat, jak mu to jde od nohy.

Spoléhat budeme na Páťu Schicka. To on bude zodpovědný za naši ofenzivu. Na posledním EURO byl společně s Tomášem Vaclíkem za hrdinu. Vstřelil nejhezčí gól turnaje. Určitě všichni vzpomínáte, jak to nasolil Skoťákům z půlky. Bude na něj vytvořený obrovský tlak. Jsem zvědavej, jak se s ním popasuje. Upřímně nevím, zda je v takové formě jako před třemi lety. Trápila ho zranění, z nuly se musel vracet zpátky na špičkovou úroveň. Z druhé strany, udržel si sympatie lidu. Já Patrika taky můžu. Mám ho rád. Na Šulce nebo Chytila spoléhat nemůžeme.

Ivanu Haškovi se podařilo mistrovsky zahalit, co chce v Německu hrát. Oblbl celý národ. Z přípravných zápasů se nic vyčíst nedalo. Musíme si počkat na