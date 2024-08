Předsedo Fousku, už se nevyjadřujte. Dvě šance na LM? Jsem úplně hotovej

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | V play off Ligy mistrů máme dva zástupce. Štípněte mě, zda se mi to nezdá. Smeknout musím před oběma pražskými „S“, protože zase tak jednoduché to neměli. Soupeři byli kvalitní, žádní nazdárci. Sparta, která jela do Rumunska bez náskoku, všem vyrazila dech úžasně zahraným prvním poločasem. I když nejsem sparťan, což všichni víte, musím ji pochválit. Úvodní půle měla grády. V závěru sice kluci měli hnědý trenky, ale postup umlátili. V kontextu celého zápasu byla Sparta velmi dobrá. Jen mám strach, že za chvilku bude bez trenéra. Vždyť toho chlapa musí na lavičce zaručeně chytnout infarkt. Chvílemi byl Lars Friis úplně mimo. Ale je dobře, že to prožívá. Mně se to líbí.