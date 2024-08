Sparta má jednu výhodu. Klukům závidím. Až si Vitík sedne ke krbu...

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Je nachystaný nevšední zážitek pro tým, ale hlavně pro diváky, kteří si to za vytrvalou podporu zaslouží. Na Letné probíhá divácká extáze, kulisa je tam nejlepší za šíleně dlouhou dobu a teď lidi dostávají luxusní dárek v podobě osmičky týmů z nejlepší sportovní soutěže světa. Sparta bude hrát proti Priskemu, to je úplná bomba. Taky si to rozdá se Schickem, odchovancem klubu, který byl v teenagerovském věku odejit. To dává sparťanské účasti v Lize mistrů úplně jiný rozměr. Minimálně pro mě, ale věřím, že to stejně cejtí fanoušci.