Hašek hrál jako Slavia, Krejčí mi přijde těžší. Chorase nevyšoupne ani Schick

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Máme za sebou další dvojzápas národního týmu. Vnímám to tak, že po vítězství nad Albánií (2:0) a remíze s Ukrajinou (1:1) se Ivanu Haškovi uvolnil na krku řemínek. Před měsícem jsme pomalu hledali nového kouče reprezentace, abychom minulý pátek odehráli suverénně nejlepší zápas za trenérovy éry. Chtělo by se říct, že všechno je zapomenuto. Ale tak to samozřejmě není. Ivan bude muset výborný říjen potvrdit hned v listopadu, kdy se bude rozhodovat o vítězi skupiny Ligy národů. Teď má chviličku klid, může se konečně uvolnit.