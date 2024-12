Volby? Moc si přeju změnu. Fousek se chlubí cizím peřím, měl by předat úřad

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Původně jsem se těšil na vložený kolo, ve čtvrtek hraje Baníček se Slavií, určitě bude na co koukat. Jenže v českým fotbale se vystřelilo z kanonu o něco dřív. Jedna rána vyšla ze Strahova, druhá ze sídla Ligové fotbalové asociace a třetí z pražskýho Motorletu. Tři chlapi se budou příští rok rvát o pozici nejvyššího muže našeho fotbalu. Nechci nic okecávat a chodit okolo horký kaše. Můj virtuální hlas patří Tomáši Bártovi. Vyptával jsem se na něj, až jsem málem zavařil telefon. Osobně ho neznám, ale prý je to slušnej člověk, erudovanej v řádech, fotbal má rád. Nikdo, ale vážně nikdo, mi na něj neřekl žádnou špínu, což mě dost překvapilo. Roční iSport Premium za zvýhodněnou vánoční cenu >>>

A víte, co mě ještě ve spojení s volbami zarazilo, že o nich nikdo nechce mluvit. Každej se vyhejbá, kličkuje, mlží. „Hele, Vizoure… víš… hlavně mě nejmenuj.“ To jsem slyšel nejčastěji. Je to prostě politika jako prase. Jeden známej mi řekl, ať si to Bárta s Fouskem rozdají v ringu, že je úplně jedno, kdo z nich na Strahově bude. Jenže další o Bártovi mluvili s úctou. Já ho mám taky za rovnýho chlapa, co by vysokou funkci ustál.

Ale pozor, ještě je tady právník Rudolf Blažek, z partaje ODS, ale pro mě především majitel Motorletu a člověk, co do fotbalu aktivně dělá. Už se přihlásil o hlasy výkonnostního fotbalu. Podle mého bude mít nejpropracovanější volební program a nejlepší strategii. Víte proč? Protože je, minimálně v mých očích, až třetím vzadu. Proto bude muset něčím zaujmout, přesvědčit delegáty na nižších úrovních. Právě v těchto patrech se volby vyhrávají.

Bárta má za sebou silnou čtyřku,