Chytil není zákeřňák, ale byl to úmysl. Dukla? Blbej gól… Tři dny volám Radu, asi je na léčení

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Dnešní Přesné trefy začnu větou: A tak jsme se na derby všichni těšili… O to větší bylo zklamání. Mám pocit, že kromě sparťanského národa měli stejný pocit všichni fanoušci napříč republikou. Nebo jinak, všichni ti, co chtěli koukat na kvalitní fotbal. Do poločasu se totiž servíroval nefotbal. Ve svých příspěvcích se celkem pravidelně zastávám Slavie, ale tentokrát to nejde. Přijela na Letnou derby jen odehrát, nikoli vyhrát. A to je sakra obrovskej rozdíl. V hlavě neměla vítěznou touhu. Dost mě to překvapilo. Byl jsem přesvědčený, že do války vloží sešívanou DNA, ale to jsem se teda hodně spletl. Sparta vyhrála zcela po právu.