Deset let jsem neviděl horší tým než Gibraltar! Povinnost jsme splnili, ale...

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Liga se naposledy uložila ke spánku, od víkendu už pojede na plné pecky až do konce. Moc se na vyvrcholení ročníku těším. V uplynulých dnech jsme sledovali start reprezentace do veledůležité kvalifikace o mistrovství světa. Celý národ si přeje, abychom se do Ameriky dostali. Dvacet let jsme tam nebyli, nyní máme obrovskou šanci změnit zavedené pořádky. Nejvíc ze všech si to přeje Ivan Hašek. Vidím to z každého jeho slova. Po zápasech s trpaslíky máme šest bodů, povinnost jsme splnili, ale na potlesk naše výkony rozhodně nebyly.

V sobotu jsem se probudil celej zpocenej, nevrlej. Asi se mi zdálo o Faeřanech, jinak si to neumím vysvětlit, protože i v 70 letech spím velmi dobře. Měl jsem hrůzu, abychom nezaškobrtli. A ono se to málem přihodilo. Před koncem jsme dostali z rohu na 1:1, já málem spadl z gauče. Ztratil jsem dech a začal se modlit, ať ještě vykouzlíme nějakou šmudlu. Zaplaťpánbůh za Páťu Schicka. Kdybychom nedali vítěznej gól, byl by to totálně hroznej start do kvalifikace, i kdybychom Gibraltar rozcupovali 11:0. To se ale taky nestalo.

Na druhou stranu, a tím nechci nic obhajovat, Faeřani už pár let nejsou jen velrybáři, co čas od času opustí lodě, a jdou si kopnout do míče. Defenzivní hru mají docela propracovanou, přesto se s nimi nemůžeme tahat do konce. Navíc doma. Co se pak bude dít v odvetě u nich?