Na Friise je toho moc, na lavičce baštil sendvič, jeho éra končí. Šulcíku, najdi si...

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | První řádky musím věnovat šampionovi. Slavia mi udělala radost. Před sezonou jsem se vsadil s kamarádem řezníkem o pět tisíc. On je sparťan, měl po dvou titulech krvavý oči, myslel na třetí. Dokonce chtěl dát do banku sto tisíc, ale zase tolik jsem sešívkám nevěřil. Každopádně mé díky patří do Edenu. Ligu vyhráli naprosto zaslouženě, doslova o parník. Počet jedenácti obdržených gólů hovoří za vše. Úspěch Slavia postavila na defenzivě. Má ji nejlepší v Evropě, což je neuvěřitelný. Skládám jí obrovskou poklonu.