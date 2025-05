Sparťani, za obří peníze hrajete kulový. Nabalují se drby. Rosovi radím, aby...

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Liga se blíží do úplného finále, už zbývá odehrát poslední kolo a baráž. Jak tak koukám na návštěvy, lidi nadstavba moc nebere. Já ji považuji za zbytečnou – ublíží těm, co si umístění na špici vybojovali v základní části. Pomůže těm slabším, hůře postaveným po základní části. Naopak silné může poškodit. O Spartě se nedá tvrdit, že by byla silná, nicméně zrovna ji nadstavba úplně semlela. Nevyhrála jediné utkání, zapisuje jen samé porážky. Myslím, že i na Letné by byli tuze rádi, kdyby se nadstavba nehrála. Vždyť jí před posledním kolem reálně hrozí rok bez Evropy…