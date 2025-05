Gratuluji Tvrdíkovi k titulu, ale proč stojí za Pešírem? S jakými lidmi se spojuje...

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Liga skončila. Špatný ročník to nebyl. Náš fotbal jde nahoru, ten ligovej určitě. I když bývám poměrně kritickej, umím taky pochválit. Na stadionech přibývá diváků, o kluby mají zájem nejbohatší lidé v republice, zápasy jsou zábavnější než dřív. Po letech šedivého průměru, kdy to bylo furt stejné, sledujeme změnu. Kluby se snaží dělat dobrou práci, víc akcentují podněty fanoušků. Český ligový balíček není špatný.

K nejlepší trojce se posunul Baník, výbornou sezonu udělal Jablonec. O to víc mě překvapilo, jak Slavia zdrtila celou ligu. Na Spartě se podepsala nadstavba, byla totálně rozložená. Podle mě je závěrečná pětikolová soutěž nespravedlivá, zbytečná. O tom jsem ale mluvil už v předchozích Přesných trefách. Já s tím nic neudělám, můžu jen nadávat.

Jasně, na nejlepší soutěže v Evropě nestačíme, to je úplně jinej svět, nicméně kvalitních zápasů přibylo. O víkendu si docela rád sednu k televizi, podívám se na ligu. Padá dost branek, týmy se snaží hrát ofenzivněji. Přesto pár výtek mám: chybí nám hráči, co hrají pro lidi. Nemáme Yamaly, Mbappé, Haalandy. Kterého borečka si zapamatujete? Já skoro nikoho. Takové kluky bych čekal ve Slavii, Spartě a Plzni. Ale nejsou tam.

Když pominu krásnou sezonu Šulce, technické kousky Ewertona, je to málo. Dobře se ještě kouká na Kušeje. Pořád ale platí, že vidíme víc soubojů, urputnosti a války než fotbalu. Snad se to bude postupně měnit. Kluci z Česka přece vždycky uměli kličku, narážečku, hodili si balon do uličky. Když se přidají zmatky okolo VAR, chyby sudích, máme furt co dohánět. Přesto vidím jasně svítit světlo na konci tunelu.