Tajemství deblového páru. Někdo mlčí, můžete i nemusíte být kámošky

BLOG LUCIE ŠAFÁŘOVÉ | O minulém víkendu skončil Wimbledon, takže téma pro můj premiérový sloupek pro iSport.cz a Sport Magazín je jasné. Zaměřím se na čtyřhru, což je moje srdcovka, přeci jenom jsem v deblu zažila krásné momenty, byla jsem první na světě, na to se nedá zapomenout. Bára Krejčíková s Katkou Siniakovou dokázaly, že jsou jasně nejlepší. Když jsou zdravé, nikdo na ně nemá.

Ke čtyřhře mám asi trochu jiný vztah než běžné singlistky, které deblu nedávají takovou důležitost, protože ho až tolik nehrají. Pro mě na něm bylo nejkrásnější to, že má člověk vedle sebe parťačku. Tenis je individuální sport, ale ve čtyřhře to má jiné kouzlo, je to jiná energie, všechno můžete sdílet, pomáhat si.

Bára s Katkou hrají spolu hodně dlouho, což je znát. Těžko bychom na okruhu hledali víc sehranějších párů. Ladí jim to, mají na čtyřhru talent. Obě hrají pestrý tenis, výborně jim to jde na síti, takže si zaslouží být nejlepším párem světa. Když jsou holky zdravé a jde jim to, není nikdo,