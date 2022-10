Lucie Šafářová: Já a Roger Federer. Dokonalost na kurtu a vždy pozdravil

Když se řekne jeho jméno, vybaví se mi nejlepší technika tenisu a elegance. Vždycky mě inspiroval tím, s jakou lehkostí hraje. Takže kdybych to měla shrnout, jsou to dvě slova. Lehkost a dokonalost.

V čem to bylo? Techniku měl absolutně bez chyb. Když si člověk představí tenistu a řekne si, jak by měla hra vypadat dokonale, mohl se podívat na něj. Nesčetněkrát mě trenéři brali na jeho zápasy, abych se podívala, jak to má vypadat… Protože ne každý má tak dokonalou techniku.

Ani Novak Djokovič ne. Nebo pokud jde o Rafaela Nadala , z jeho strany je to hrozně upracovaný. Nadře se. Španěl to sám komentoval slovy, že když vidí Rogera, je to skvělá ekonomika pohybu, kdežto on si to musí desetkrát víc odpracovat.

A čím to je? Talent, nebo dar? Myslím si, že obojí. Člověk musí mít talent, ale i štěstí na lidi, kteří ho to takhle naučí. Co si budeme povídat, dítě samo neví, co má dělat.

Když to stáhnu na sebe, v mládí jsem se, ale to už jsem byla docela velká, přeučovala bekhend. Protože jsem ho neměla technicky dobrý. Takže začátky jsou důležité. Jde i o to, jestli je dítě schopné absorbovat to, co trenér říká. To už je potom o talentu. U Rogera se to všechno náramně sešlo.

Moc lidí nehraje bekhend jednoruč, ale on v něm vynikal. Byl to dokonalý úder. Dokázal měnit jeho směr, navíc uměl hned zapojit čop. Krátký, nebo dlouhý. Varioval po celém kurtu. I servis měl skvělý. Když se učíte, jak se má podávat, všichni vám říkají, že se máte prohnout do luku. Aby člověk přenesl váhu od kotníku až po raketu. U něj je plynulost pohybu dokonalá.

Pamatuju si, když jsme byli na otevírání rehabilitačního centra profesora Pavla Koláře, on nám tam dával příklad, jak servíruje Andy Murray a právě Federer . Bylo krásně vidět, jak Murray dělal technickou chybu, dopadal víc na kyčel. I proto ji měl potom operovanou.

Kdežto Roger přenesl váhu dokonale, že si tělo šetřil. Nezatěžoval žádnou část, tím předcházel zranění. I když ke konci kariéry měl koleno, ale to už je věkem. Když to shrnu, co se týče techniky, v jeho podání byl tenis krásný. Servis, přechod na síť, voleje, bekhend, forhend. Byl dokonalý ve všech úderech, což má málokterý hráč.

Dá se říct, že stejně jako Serena Williamsová změnil tenis. Posunul ho. Udělal z něj fenomén napříč sporty, celosvětově. Přitáhl k němu i spoustu slavných lidí, kteří se na něj chodili dívat. Ať to byli zpěváci, herci, kamarádil se s řadou lidí ze sportu i showbyznysu.

Pokud jde o osobní zážitky, spousta hráčů si s ním zahrála nějakou exhibici, což se mně bohužel nepodařilo. Ale kdykoliv jsme se potkali, vždycky byl moc fajn. Pozdravil, zeptal se, jak se mám. On i Nadal. Byli při zemi, nevyvyšovali se vůbec na nikoho. Dokázali projevit úctu ostatním. Prostě osobnosti se vším všudy.

Na Rogerovi se mi navíc líbilo, že umí dávat najevo emoce. Když to srovnám třeba s Andym Murraym, bylo to jiné. On vyhrál, zvedl ruce, ale víc nic. Možná je o i tím, že je Brit, působí víc studeně a drží to v sobě.

Na Rogerovi se mi líbilo, že se dokázal několikrát rozplakat, když vyhrál grandslam. Ukázal pozitivní i negativní emoce. Ale negativní dokázal utlumit, aby bylo všechno v rámci fair play. Nikoho neurážel. Tohle se mi na něm líbilo. A to mluvím za sebe jako za fanouška, diváka a bývalou hráčku. Vždycky byl zážitek se na něj dívat. A kdybych měla určit moje pořadí top trojky, první by byl Roger, druhý Nadal, třetí Djokovič.

Mrzí mě, že Federer nemá nejvíc grandslamových titulů v historii, protože z mého pohledu je dokonalejší než ti dva. I tak za sebou nechal obrovský odkaz. Je to ale pomíjivé. Podívejte se, jakou hvězdou byl Andre Agassi . Ale teď už se těžko někdo bude dívat na jeho archivní zápasy… Dneska je to Federer, příště bude někdo jiný. Hvězdy přicházejí, odcházejí.

Kdybych si mohla z archivu vybrat jakýkoliv zápas, zvolila bych Rogera. Asi jak hraje s Nadalem.