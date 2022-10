Osudová žena Mirka: zlatnice z Bojnic, bez které by se fenomén RF nezrodil

Co když začneš rodit během Wimbledonu? ptal se Roger Federer. Tak odehraješ zápas a vrátíš se, sdělila Mirka suše svému choti. Ani v nejvypjatějších chvílích neztrácela směr. A tím byla kariéra jejího muže. On v ní hrál hodného policistu, ona občas toho zlého. Vlastní dráhu profesionální tenistky musela ještě pod dívčím jménem Vavrinecová ukončit ve čtyřiadvaceti bez jediného titulu a s žebříčkovým maximem 76. Bez jejího vydatného přičinění by se ale fenomén RF nezrodil.