Nejdřív máma, pak tenistka. Reakce jsou pozitivní, jsme závislé na...

„Je pravda, že když jsem v předešlých komentářích pro Sport Magazín zmiňovala někoho, kdo se vrací k tenisu, vyjadřovala jsem se spíš pesimisticky, že bych mohla být podobný případ. A vidíte, stalo se… Protože v životě nikdy nevíte, co přijde. A jak to vzniklo? Loni v říjnu jsem si zahrála zápas na jednom menším turnaji v Remeši a viděla, že jsem pořád schopná ze sebe vymáčknout nějakou výkonnost.

Bylo to první utkání po čtyřech letech, ale opravdu jsem si to užila. Což byl takový první moment, kdy jsem o tom začala uvažovat. Potvrdilo se mi, že mě tenis pořád hodně baví. Navíc mě vždycky lákalo si zahrát s mými neteřemi. Jenže dál to tehdy nevyšlo kvůli složité návratové proceduře, která trvá šest měsíců. Nevěděla jsem, jestli mi to vůbec stojí za to.

Ale potom se mi ozvala Bethanie (Matteková-Sandsová), s kterou jsme předtím prožily na kurtu krásné roky. Kecaly jsme, ona mi vyprávěla, že ji čeká letos asi poslední sezona, ale nemá stálou parťačku. Z toho byla špatná, protože každý turnaj musela hrát s někým jiným. Roli hraje i to, že je olympijský rok, takže se hodně lidí páruje podle zemí. Není jednoduché si najít někoho stabilního.

Takže to byl další impuls. A zrodil se nápad, že by bylo moc hezký, kdybychom si během jejího posledního roku zahrály opět spolu. Abychom vytvořily zase tým Bucie. Ona navíc nikdy nehrála