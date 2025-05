B.J.K. Cup? Od Lindy to nebylo úplně košér. Nemluví na rovinu, zůstává u ní vykřičník

KOMENTÁŘ LUCIE ŠAFÁŘOVÉ | Svět tenisu v českém podání během dubna nejvíc ovlivnil Fed Cup, tedy Pohár Billie Jean Kingové. Holky se bohužel v Ostravě do finále neprobojovaly, ale musíme to brát sportovně. Vysoká očekávání nejdou držet neustále. Dnešní sloupek tedy věnuju právě téhle týmové soutěži i způsobu, jakým se omluvila Linda Fruhvirtová.

„Obě holky, Marie Bouzková a Linda Nosková, do toho daly všechno, ale bohužel to nevyšlo. Takže jsme na Španělky nestačily. Přispělo k tomu částečně i to, že přišlo hodně omluvenek. Fed Cup, jak se soutěži říkalo dřív, není pro každou hráčku absolutní prioritou. Je to hodně individuální.

Když budu mluvit za sebe, já jsem soutěž měla moc ráda. Pro mě bylo potěšení týden s ostatními absolvovat a reprezentovat. Pro nás je to jediná týmová soutěž a já jsem se vždycky ráda začlenila. Měli jsme zábavu, skvělou partu. Vždycky, když mě oslovili, ráda jsem jela.

Ale tenis je