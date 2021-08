Dobře, že Pelta do kabiny šel… Nové pořádky jsou pro mnohé kulturní šok

Pokud se má totiž český fotbal opravdu zbavovat dědictví, které tu zůstalo po šílené éře Romana Berbra, musí platit pravidla pro všechny a bezezbytku. Klubové funkcionáře prostě nemá ani ve skrytu duše napadnout, že se o přestávce vydají za sudími, aby jim něco sdělili. Stejně jako to asi nenapadne zástupce Sparty či Slavie při dnešních odvetách předkol Ligy mistrů.

Je proto dobře, že se tento ligový případ řeší takto transparentně. Že k němu okamžitě mluví samotný hlavní sudí a vše je napsáno i v zápisu o utkání. Že komise rozhodčích v čele s Radkem Příhodou obratem veřejně vyzývá klubové bafuňáře, aby podobnými kontakty nenarušovali nezávislost a těžce budovanou důvěryhodnost sudích.

Pro řadu zástupců klubů i rozhodčích musejí být nové pořádky doslova kulturním šokem. Vždyť ještě před pár měsíci se funkcionáři se sudími během zápasů nejen že normálně stýkali, ale často spolu pro správné „vyladění výkonu“ třeba i popíjeli něco tvrdšího. A nikdo to neřešil – pokud tedy chvíli poté sudí na hřišti v podnapilém stavu nevrávoral či nemočil…

SESTŘIH: Jablonec - Bohemians 2:2. Divočina na severu Čech, po zásahu VAR se kopaly dvě penalty

Začít fungovat lusknutím prstu v jiném nastavení je pro řadu zúčastněných složité. Zvyk je železná košile. Jablonecký případ by nicméně měl do budoucna funkcionáře od podobných nápadů odstrašit a rozhodčím pro změnu dodat víc odvahy.

V jakém smyslu? Aby pochopili, že jejich nadřízenými je výhradně komise rozhodčích a nebáli se kohokoliv nepovolaného okamžitě poslat do patřičných mezí, pokud je překročí. Jen pak se mohou plně soustředit na co nejlepší výkon na hřišti, při němž jim do hlavy nepolezou zbytečné myšlenky o tom, proč vlastně ten který bafuňář o přestávce do kabiny přišel.

Vlastně je dobře, že se Pelta v neděli neudržel…

MOMENTY 3. kola: Sáňkař Havelka, Peltův skandál a další Radův křik na tiskovce

Nechápu, co dělal Pelta u sudích, řekl Klusáček. Rada se pustil do kouče i novináře Sportu

SESTŘIH: Jablonec - Bohemians 2:2. Divočina na severu Čech, po zásahu VAR se kopaly dvě penalty