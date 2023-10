Zlomený kouč repre + neakceschopný předseda = čas začít se modlit

KOMENTÁŘ ŠÉFREDAKTORA LUKÁŠE TOMKA | Rozhodnutí výkonného výboru FAČR nechat Jaroslava Šilhavého ve funkci reprezentačního trenéra bohužel zasvěcené nepřekvapilo. Ultraopatrný, konzervativní a neakceschopný přístup už Petra Fouska ve funkci předsedy FAČR tak nějak definuje. Je to rozhodnutí ve stylu – není to sice dobré, víme, že ztrácíme půdu pod nohama a vodu už máme i v botách, ale nebudeme raději dělat nic. A třeba to nějakou shodou okolností vyjde, tým i trenér se zvednou a nějak tu kvalifikaci ukopou.