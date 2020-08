NHL? Jako báza v Rusku. Hráči tam sami chtěli, kvůli šíleným manželkám! | iSport.cz

NHL se hraje v srpnu, fotbalové mistrovství světa se plánuje na listopad a prosinec. Planeta je tak globální, že cokoliv může být kdekoliv, technicky se všechno dá zajistit. Hokej do léta nepatří, ale ukázalo se, co znamenají peníze. Doufám, že se jim to v zámoří povede.

NHL se přestala hrát 12. března, chvíli před play off. A protože vrchol sezony a zisky zmizely, těžko se to skousává. Nejsem v kůži hráčů, někteří to přijali, jiným se to asi zajídá, zvlášť těm starším. Ale peníze potřebují dostat zpátky, tak to udělali.

Hodně hráčů se na to nemůže těšit. To není možný. Přípravné kempy jim běžně začínají až v září. Ti lepší, kteří o tom přemýšleli, měli o prázdninách svoje rituály, rozplánovaný systém tréninku. Věděli, jak se připravit, jak pořešit rodiny. A najednou je všechno jinak, prázdniny museli obětovat.

Je to veliký zásah do biorytmu těla, na který jsou hlavně starší hráči navyklí, i víc než deset let. Nejsem doktor, ale tělo si to musí pamatovat a nebude se mu to líbit. Určitě budou hrozit zranění. Bude se hrát naplno, oni to jinak neumí. Můžeme jen spoléhat na to, že budou dobře připravení.

Bublina, ve které budou mužstva kvůli hrozbě koronaviru žít, se nafoukla ve dvou městech a čtyřech hotelech. Dalo by se říct, že západ si vyzkouší obdobu pověstných ruských báz. Ty jsem taky zažíval, ale až v době, kdy už se malilinko začaly zlidšťovat.

V Magnitogorsku byla dobrá báza. Nedaleko strašného kriminálu pro nejtěžší zločince, Američani na tohle téma natočili film. Byli jsme zavření na základně a řada hráčů vůbec neprotestovala. Jednak byli zvyklí. A taky vám něco povím: někteří byli paradoxně rádi, že den před zápasem nemusí být doma. Protože měli šílené manželky. Ti na bázu vyloženě chtěli.

Ale zpátky k NHL. Zajímavé je, jak v souvislosti se špatným obdobím, že se musí hrát v létě, to bossové podpořili novou kolektivní smlouvou. Zvedli minimální plat, podnikli i další pozitivní kroky. Připadá mi, jako by hráčům chtěli zlepšit náladu, aby se jim trošku chtělo.

Jaký bude špičkový hokej bez diváků? Podle mého názoru, i když nejsem znalec NHL, všechny kluby hrají velmi podobným způsobem. Tam se to driluje už od mládeže. Byl jsem za oceánem na stáži, viděl jsem pár let zpátky juniorské kluby. Jde jenom o kvalitu hráčů, jak to umějí ti rozdíloví na ledě udělat. V kempech to teď do nich zase nahustili, připomněli jim to. Hrají to pořád stejně, jen to vylepšují ve velkých detailech. Styl je založený na forčekingu, nahodit to tam, zavřít pásmo. A různá mužstva to umějí různě dobře hrát. Takže je to otázka především hvězd, gólmanů a přesilovek.

U fotbalu vlivu (ne)diváků rozumím, ale tady to znát nebude. Četl jsem třeba, že když se potkali poprvé hráči Bostonu, trénink měl skvělé tempo. Jo, ono to půjde. Rozeběhne se to. Je to jejich život, jsou to nejlepší hráči světa. Mají to v sobě. V té lize neumějí hrát napůl, ani bez diváků, 99 procent z nich hraje na 100 procent. Žádná spekulace nebude.

Ve fotbalu mívá atmosféra větší sílu už tím, že tam přijde 60 nebo 80 tisíc diváků. V Americe chodí těch 17 nebo 20 tisíc, ale když jsem tam byl, moc neřvali. V Kanadě, kdyby mohli, tak by v halách byli a řvali. Bylo by to nádherný, Kanada je hokej. Tak snad v nové sezoně.