NHL začala život v bublině. Vzrušení u televize i obavy z bitek na hotelu | iSport.cz

Cirkus bude. A pořádný! Všechny týmy NHL, kterých se týká play off, už jsou zavřené v kanadské bublině. Dvě města, dlouhá cesta až ke Stanley Cupu, žádní fanoušci v ochozech, ale prý vizuální vzrušení u televize. Tohle se teď odehraje v Edmontonu a v Torontu, kde se od soboty začne dohrávat nejlepší hokejová liga světa. Každý z 24 týmů si střihne ještě jedno přípravné utkání. A začíná v úterý. Schválně, co se asi stane, až se potkají soupeři na hotelu?

Bezpečně a hladce. To je cíl, který NHL měla pro nástup do hotelů. Vyšel na známku jedna podtržená. Všech 24 organizací má na soupiskách pro play off 31 jmen, k tomu připočítejte realizační tým. Na hotelu za nimi zaklapla vrata, celý kolotoč se ocitá v neprodyšné bublině, kam nikdo nesmí. Hlavně koronavirus ne.

Pokud by se o Stanley Cup hrálo do 4. října, finále na sedm zápasů, opustí poslední týmy svoje hotely 4. října. Pro nejúspěšnější tedy život pod zámkem potrvá 70 dní. NHL všechno vymyslela tak, aby se hráči nedostali do kontaktu s nikým, kdo by byl pozitivní na COVID-19. Na hokejisty, trenéry i doprovod čeká pravidelné testování na přítomnost viru v těle. Vlastně začnou den s pocitem, že mají klacík zastrčený do mozku, až pak snídaně.

Všechny hotely jsou v docházkové vzdálenosti od hal. Oplocení a bariéry mají zajistit bezproblémový život v bublině, v Torontu navíc bezpečnost zajišťuje 97 pracovníků ostrahy, v Edmontonu 125. V zónách jsou pro hráče a členy týmu připraveny restaurace s otevíračkou od rána až do noci.

Liga spolupracovala s několika doručovacími službami, aby vytvořila systém, že každý si může objednat jídlo, farmaceutické potřeby a další věci od firem z „běžného světa“. Hráči pak mohou využívat i kina, venkovní hřiště, haly. Třeba v Torontu je možnost vyrazit na BMO Field, čili stadion, kde hraje MLS (nejvyšší fotbalovou soutěž v USA) FC Toronto.

Ping pong spolu hrát nepůjdete

Nejlepší čtyři týmy z každé konference si to od 1. srpna rozdají o umístění. Zbytek čeká předkolo play off. Hráči z cizích týmů by se neměli na hotelech programově potkávat. Ale znáte to. Myšlenka, co by se stalo kdyby, láká. „Pokud hrajete sérii na sedm zápasů, mezi týmy napětí určitě je. Myslím, že ping pong spolu na hotelu hrát nepůjdete,“ pronesl brankář Bostonu Tuukka Rask ve velké anketě Canadian Press. „V lize moc nepřátel nemám, jsem brankář a stojím si na svém vlastním ostrově. Ale pro některé z mých spoluhráčů to může být jiné,“ dodal.

📍 Touched down in TO 📍



The Eastern Conference teams arrived in Toronto yesterday and are ready to go. #StanleyCup pic.twitter.com/U3cCbn8lFa — NHL (@NHL) July 28, 2020

Není těžké odhadnout, kam jeho drobné popíchnutí mířilo. Jeho parťák Brad Marchand je vyhlášený „dobrák“. Za fauly, které dělá rozhodčím za zády, olizování soupeřů z minulého play off, nebo vyprovokování bitky a odjezd středem na lavičku, by ho 99 soupeřů ze 100 nejradši vidělo sedět holým zadkem v mraveništi.

„Pravda je, že kdybyste tenhle scénář s několika kluby v jednom hotelu dali dohromady před dvaceti lety, byla by o hodně větší šance, že uvidíte bitku už na recepci,“ usmál se trenér Winnipegu Paul Maurice.

Teď stokilových ranařů ubylo, výrazně. V módě jsou hráči s raketovým pohonem a měkkýma rukama. Na druhou stranu, třeba Claude Julien, kouč Montrealu, čeká cokoliv. „Nevraživost tam bude určitě. Nikdo neví, co se na hotelu stane. Uvidíme, až to opravdu přijde. Snad nebudeme potřebovat rozhodčí nebo ochranku, aby ukončovali nějaké bitky,“ dodal s cukajícími koutky.

Zvuky od EA Sports

Zatím vládne na hotelu jiná atmosféra. Každý poznává zázemí. Liga si dala extra záležet, aby hráče v izolaci aspoň lehce nadchla. Na pokoje jim připravila překvapení, na stolkách měli zarámované fotky se svými rodinami, nebo kamarády.

A od úterka se rozjedou přípravné zápasy, každý tým si zahraje jeden. Zapomeňte na prázdné haly a opuštěné sedačky, nic z toho neuvidíte. „Chceme lidi u obrazovek vyloženě vizuálně vzrušit, bavit a něco naučit,“ říká výkonný viceprezident NHL Steve Mayer. Kolem hrací plochy budou LED panely, takže každý zápas by měl vypadat jinak než ten předchozí.

Chystá se speciální grafika, která má dodat punc výjimečnosti. NHL si dává hodně záležet, aby navenek všechno působilo nablýskaně, rozhodně ne nudně. A ruch v hale? Ano, taky bude. Liga se spojila s EA Sports, takže by měla mít databázi hokejových zvuků, které se používají ve hře.

Nejlepší hokej na světě startuje. „Na ledě jste ve válce. Abych řekl pravdu, nečekám, že by mělo být v bublině nějak extra přátelské prostředí,“ dodal Ryan O’Reilly, lídr St. Louis, posledního vítěze Stanley Cupu. Neměl by to být jen nějaký letní hokej, spíš klasická show. Jen v netradičních kulisách.

Přípravné zápasy:

Úterý:

Philadelphia-Pittsburgh (22.00, Nova Sport 1)

Montreal-Toronto (02.00, Nova Sport 2)

Calgary-Edmonton (04.30)

Středa:

Florida-Tampa Bay (18.00)

Minnesota-Colorado (20.30)

Washington-Carolina (22.00, Nova Sport 1)

Chicago-St. Louis (0.30)

NY Rangers-NY Islanders (02.00)

Winnipeg-Vancouver (04.30)

Čtvrtek:

Dallas-Nashville (22.00, Nova Sport 1)

Columbus-Boston (01.00)

Arizona-Vegas (04.00, Nova Sport 1)