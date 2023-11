Přístup hvězd je nakažlivý. Přeju Varům, o záchranu si to rozdají...

KOMENTÁŘ MARKA SÝKORY | Je toho mnoho, co se událo a děje v českém hokeji. Začíná druhá třetina Tipsport extraligy, skončil třetí kouč a Tomáš Plekanec se takřka ihned po ukončení kariéry stal dalším trenérem národního mužstva.

Tabulka extraligy je rozdělená na tři skupiny. Začnu nahoře. Pardubice se netají tím, že by ligu chtěly vyhrát. Je to mužstvo na všech postech velmi silné, s výjimkou druhého gólmana. Klouček je dobrý, ale pro play off je potřeba mít druhého brankáře velmi dobrého. Dynamo hraje výborně a ještě se zajímá o Davida Krejčího. Říkám si, jestli u něj nezvítězí srdce: Olomouc nevypadá dobře, jestli nebude pomáhat jí.

Sparta pod vedením Pavla Grosse taky patří mezi favority a touží získat titul po strašně dlouhé době. Trenér říká, že chtějí v pěti bránit i útočit, víc zapojovat obránce do útoku, v duchu moderního hokeje. Je to krásná myšlenka, ale hráči