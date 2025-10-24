Může být Haaland ještě lepší? Analytici mají jasno, když norský démon vydrží...
BLOG KOMENTÁTORA CANAL+ SPORT | Norský útočník Erling Haaland hraje od začátku nové sezony s úsměvem na tváři. Aby ne. V Manchesteru City je teprve čtvrtou sezonu a na svém kontě má v dresu klubu z Etihad Stadium už více než 130 gólů! V týdnu na svém novém YouTube profilu představil divákům premiérové video. Prozradil v něm své rutiny i slabost pro výborné jídlo. I díky tomu je momentálně jeden z nejlepších fotbalistů na světě. Za jakými dalšími rekordy míří a hraje aktuálně ve své „životní“ formě?
Působí to tak, že Erlinga Haalanda nikdy nikdo nezastaví! Od začátku nové fotbalové sezony střílí jeden gól za druhým v dresu Manchesteru City i v dresu norské reprezentace. V týdnu se čtyřiadvacetiletý kanonýr trefil do sítě Villarrealu. Podtrhl tak už dvanáctizápasovou sérii duelů v Lize mistrů, ve kterých skóroval. Tímto počinem dorovnal rekord Cristiana Ronalda. Experti po celém světě mají jasno: Haaland se může stát nejlepším útočníkem v historii fotbalu!
Rekord za rekordem!
Pokud se podíváte na statistiky „devítky“ Manchesteru City jen za tuto sezonu, začnete mít pocit, že už to snad ani nemůže být lepší. Haaland si ve čtrnácti zápasech (v součtu za City a Norsko) připsal 24 gólů a přidal 3 asistence. Vzhledem k věku norského obra veřejnost očekává, že bude na té nejlepší fotbalové scéně ještě minimálně 10 let. Už teď je ale například v TOP 10 nejlepších střelců historie Ligy mistrů (9. místo za 53 gólů v 51 zápasech). Takový Zlatan Ibrahimovič nebo Thierry Henry ho už nikdy nedostihnou.
Není pochyb o tom, že Erlinga Haalanda fotbalově posunul i hvězdný manažer Pep Guardiola. V Manchesteru City připravil herní styl, který je pro norského útočníka ušitý na míru. „V dnešním fotbale musíte přesně vědět, kdy a kam přihrát. Záleží na taktice soupeře. Haaland nám nabízí výjimečné momenty zrovna v pasážích, ve kterých ho potřebujeme nejvíc,“ říkal Pep po úterním duelu Manchesteru City s Villarrealem v Lize mistrů.
Zmiňovaný rekord Cristiana Ronalda může Haaland překonat 5. listopadu. Manchester City se v Lize mistrů utká s Borussií Dortmund - tedy s bývalým zaměstnavatelem obávaného kanonýra. Pokud se Nor trefí i v tomto utkání, prodlouží svou „gólovou šňůru“ v prestižní Champions League už na 13 zápasů v řadě.
Konkrétně angličtí novináři řeší dominanci Alana Shearera v historické tabulce nejlepších střelců Premier League. Bývalý útočník Newcastlu United dokázal v prestižní soutěži vstřelit 260 gólů, Haaland jich dal aktuálně 96. Analytici se ale shodují, že pokud vydrží střelecké tempo Haalanda, v září roku 2030 bude mít Premier League v tomto směru nového krále.
Mimochodem, zajímá Vás odhad expertů v případě, že Haaland dodrží svůj současný kontrakt s Manchesterem City? V létě roku 2034 bude mít na kontě minimálně 389 ligových gólů!
Šlágr víkendu? Haaland ve Villa Parku!
Nenechte si ujít na programu CANAL+ Sport kompletní 9. kolo anglické nejvyšší soutěže, které začíná už páteční předehrávkou mezi Leedsem a West Hamem. To hlavní ale přijde v neděli. Dvojité studio Match Time startuje už ve 14.30. Experti se budou věnovat hlavně zápasům Aston Villa-Manchester City a Everton-Spurs. Ve 14.55 pak na programu CANAL+ Sport startuje Konferenční přenos složený tentokrát ze čtyř ligových utkání.
Přeju hezký víkend s Premier League!
