SESTŘIHY: Krejčího asistence Wolves k bodům nepomohla. Prohra Cityzens, Arsenal stále vede
Wolves nadále čekají na první ligovou výhru v sezoně, v 9. kole anglické Premier League prohráli s nováčky z Burnley 2:3. Na jednom gólu domácích se asistencí podílel český obránce Ladislav Krejčí. Manchester City nečekaně padl na hřišti Aston Villy 0:1, Arsenal po výhře nad městským rivalem Crystal Palace (1:0) nadále vede ligu. Krize fotbalistů West Hamu se prohlubuje, po prohře 1:2 v Leedsu jsou předposlední. Težké časy zažívá i Liverpool, který v lize padl počtvrté v řadě, tentokrát na Brentfordu 2:3. SESTŘIHY vybraných utkání Premier League sledujte na webu iSport.
Wolverhampton proti Burnley prohrával o dvě branky už po půlhodině hry, ale do konce poločasu se mu po trefách Larsena z penalty a Munetsiho podařilo srovnat. Na druhý gól zimbawskému záložníkovi akrobaticky nahrál Krejčí a zapsal první asistenci za klub. Hosté ale o vítězství rozhodli v páté minutě nastavení, kdy lacinou ztrátu Bellegarda uprostřed hřiště potrestal střídající Jihoafričan Foster.
Arsenalu zařídil výhru v londýnském derby záložník Eze, který před sezonou přišel právě z Crystalu Palace. Gól do sítě bývalého klubu v 39. minutě proto neslavil. Arsenal neprohrál v desátém soutěžním zápase po sobě a posedmé v řadě vyhrál. Crystal Palace prohrál podruhé v ročníku a neodčinil čtvrteční porážku v Konferenční lize v Larnace.
Také Bournemouth rozhodl o vítězství už v prvním poločase. Nejprve se ve 25. minutě trefil přímo z rohu Tavernier a o 15 minut později se nechytatelně prosadil Francouz Kroupi. Bournemouth od úvodní porážky od Liverpoolu nenašel v lize už osm zápasů přemožitele. Nottingham naopak stejně dlouho čeká na výhru a zůstává v sestupovém pásmu. Nepomohla mu zatím ani druhá změna trenéra v ročníku, kdy Angeho Postecogloua nahradil Sean Dyche.
Aston Villa se po vítězství na Manchesterem City stala prvním anglickým týmem od sezony 1936/37, který v nejvyšší soutěži nevyhrál prvních pět zápasů a následně zvítězil čtyřikrát po sobě. Jediným gólem o tom rozhodl v 19. minutě obránce Cash. Manchester City prohrál po devíti soutěžních zápasech a potvrdil, že na stadionu Aston Villy se mu nedaří. Nebodoval zde ve třetí sezoně po sobě.
Krize Liverpoolu
Brentford šel proti obhájcům titulu do vedení už v páté minutě zásluhou Ouattary a ve 45. minutě zvýšil Schade. Na konci nastavení snížil Kerkez, ale po hodině hry svěřenci Keitha Andrewse opět vedli o dva góly. Thiago totiž proměnil penaltu za Van Dijkův faul. V 89. minutě zdramatizoval závěr Salah, jenž se v lize prosadil poprvé od poloviny září. „Reds“ si ve dvanáctiminutovém nastavení vypracovali veliký tlak, ale vyrovnání z něj nevytěžili.
West Ham čeká na výhru šest zápasů, za tu dobu vybojoval jediný bod. Po neuznaném gólu Lucase Paquety v prvním poločase zkorigoval výsledek až v poslední minutě normální hrací doby portugalský záložník Mateus Fernandes, který předtím po uplynutí hodiny hry nahradil na trávníku kapitána české reprezentace.
Chelsea se ujala vedení hned z první ofenzivní akce ve čtvrté minutě. Po průnikové přihrávce Neta se poprvé v dresu „Blues“ radoval Argentinec Garnacho, jenž na západ Londýna zamířil v létě z Manchesteru United. Ve 22. minutě se při zmatku v domácím vápně způsobeném dlouhým autem Mukieleho po dvou sražených střelách nejlépe zorientoval Isidor a srovnal. Když už se zdálo, že se body na Stamford Bridge budou dělit, přišel v 93. minutě rychlý kontr Sunderlandu, na jehož konci byl střídající Maročan Talbí a ranou k levé tyči rozhodl.
V Newcastlu začali lépe domácí, skóre otevřel Muprhy. Fulham vyrovnal v 56. minutě zásluhou Lukiče. Domácí „Straky“ nakonec slavily výhru, poté co v 90. minutě brankář Leno vyrazil Osulovu střelu jen k nohám Guimaraese a ten zakončil do odkryté branky. Utkání tak zhořklo hostujícímu záložníkovi Iwobimu, který naskočil jako první fotbalista z Nigérie do 300. zápasu Premier League.
Manchester United dál vítězí
United se na domácím hřišti dostali do vedení zásluhou Brazilce Cunhy, jenž se v novém angažmá trefil poprvé od letního přestupu z Wolverhamptonu. Na Cunhovu trefu zanedlouho navázal jeho krajan Casemiro a po hodině hry zvýšil už na 3:0 Mbeumo.
Hosté dokázali zdánlivě rozhdonuté střetnutí ještě zdramatizovat, když se brankami Welbecka a Kostoulase dostali na rozdíl jedné branky, ale Mbeumo v závěru dalším gólem rozhodl o tom, že tři body ze vzájemného utkání s Brightonem zůstaly poprvé od února 2022 na Old Trafford.
Premier League 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|9
|7
|1
|1
|16:3
|22
|2
Bournemouth
|9
|5
|3
|1
|16:11
|18
|3
Sunderland
|9
|5
|2
|2
|11:7
|17
|4
Manchester City
|9
|5
|1
|3
|17:7
|16
|5
Manchester Utd.
|9
|5
|1
|3
|15:14
|16
|6
Liverpool
|9
|5
|0
|4
|16:14
|15
|7
Aston Villa
|9
|4
|3
|2
|9:8
|15
|8
Tottenham
|8
|4
|2
|2
|14:7
|14
|9
Chelsea
|9
|4
|2
|3
|17:11
|14
|10
Crystal Palace
|9
|3
|4
|2
|12:9
|13
|11
Brentford
|9
|4
|1
|4
|14:14
|13
|12
Newcastle
|9
|3
|3
|3
|9:8
|12
|13
Brighton
|9
|3
|3
|3
|14:15
|12
|14
Everton
|8
|3
|2
|3
|9:9
|11
|15
Leeds
|9
|3
|2
|4
|9:14
|11
|16
Burnley
|9
|3
|1
|5
|12:17
|10
|17
Fulham
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|18
Nottingham Forest
|9
|1
|2
|6
|5:17
|5
|19
West Ham
|9
|1
|1
|7
|7:20
|4
|20
Wolves
|9
|0
|2
|7
|7:19
|2
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup