SESTŘIHY: Krejčího asistence Wolves k bodům nepomohla. Prohra Cityzens, Arsenal stále vede

SESTŘIH: Brentford - Liverpool 3:2. Krize nekončí, Reds padli už počtvrté v řadě • Zdroj: Canal+ Sport
Ladislav Krejčí v akci proti Burnley
Ladislav Krejčí v dresu Wolves
Arsenal si doma poradil s městským rivalem Crystal Palace
Anglie - Premier League
Wolves nadále čekají na první ligovou výhru v sezoně, v 9. kole anglické Premier League prohráli s nováčky z Burnley 2:3. Na jednom gólu domácích se asistencí podílel český obránce Ladislav Krejčí. Manchester City nečekaně padl na hřišti Aston Villy 0:1, Arsenal po výhře nad městským rivalem Crystal Palace (1:0) nadále vede ligu. Krize fotbalistů West Hamu se prohlubuje, po prohře 1:2 v Leedsu jsou předposlední. Težké časy zažívá i Liverpool, který v lize padl počtvrté v řadě, tentokrát na Brentfordu 2:3. SESTŘIHY vybraných utkání Premier League sledujte na webu iSport.

Wolverhampton proti Burnley prohrával o dvě branky už po půlhodině hry, ale do konce poločasu se mu po trefách Larsena z penalty a Munetsiho podařilo srovnat. Na druhý gól zimbawskému záložníkovi akrobaticky nahrál Krejčí a zapsal první asistenci za klub. Hosté ale o vítězství rozhodli v páté minutě nastavení, kdy lacinou ztrátu Bellegarda uprostřed hřiště potrestal střídající Jihoafričan Foster.

Arsenalu zařídil výhru v londýnském derby záložník Eze, který před sezonou přišel právě z Crystalu Palace. Gól do sítě bývalého klubu v 39. minutě proto neslavil. Arsenal neprohrál v desátém soutěžním zápase po sobě a posedmé v řadě vyhrál. Crystal Palace prohrál podruhé v ročníku a neodčinil čtvrteční porážku v Konferenční lize v Larnace.

Také Bournemouth rozhodl o vítězství už v prvním poločase. Nejprve se ve 25. minutě trefil přímo z rohu Tavernier a o 15 minut později se nechytatelně prosadil Francouz Kroupi. Bournemouth od úvodní porážky od Liverpoolu nenašel v lize už osm zápasů přemožitele. Nottingham naopak stejně dlouho čeká na výhru a zůstává v sestupovém pásmu. Nepomohla mu zatím ani druhá změna trenéra v ročníku, kdy Angeho Postecogloua nahradil Sean Dyche.

Aston Villa se po vítězství na Manchesterem City stala prvním anglickým týmem od sezony 1936/37, který v nejvyšší soutěži nevyhrál prvních pět zápasů a následně zvítězil čtyřikrát po sobě. Jediným gólem o tom rozhodl v 19. minutě obránce Cash. Manchester City prohrál po devíti soutěžních zápasech a potvrdil, že na stadionu Aston Villy se mu nedaří. Nebodoval zde ve třetí sezoně po sobě.

Krize Liverpoolu

Brentford šel proti obhájcům titulu do vedení už v páté minutě zásluhou Ouattary a ve 45. minutě zvýšil Schade. Na konci nastavení snížil Kerkez, ale po hodině hry svěřenci Keitha Andrewse opět vedli o dva góly. Thiago totiž proměnil penaltu za Van Dijkův faul. V 89. minutě zdramatizoval závěr Salah, jenž se v lize prosadil poprvé od poloviny září. „Reds“ si ve dvanáctiminutovém nastavení vypracovali veliký tlak, ale vyrovnání z něj nevytěžili.

West Ham čeká na výhru šest zápasů, za tu dobu vybojoval jediný bod.  Po neuznaném gólu Lucase Paquety v prvním poločase zkorigoval výsledek až v poslední minutě normální hrací doby portugalský záložník Mateus Fernandes, který předtím po uplynutí hodiny hry nahradil na trávníku kapitána české reprezentace.

SESTŘIH: Leeds - West Ham 2:1. Rychlý nástup domácích, Součkův tým se nadále trápí • Canal+ Sport

Chelsea se ujala vedení hned z první ofenzivní akce ve čtvrté minutě. Po průnikové přihrávce Neta se poprvé v dresu „Blues“ radoval Argentinec Garnacho, jenž na západ Londýna zamířil v létě z Manchesteru United. Ve 22. minutě se při zmatku v domácím vápně způsobeném dlouhým autem Mukieleho po dvou sražených střelách nejlépe zorientoval Isidor a srovnal. Když už se zdálo, že se body na Stamford Bridge budou dělit, přišel v 93. minutě rychlý kontr Sunderlandu, na jehož konci byl střídající Maročan Talbí a ranou k levé tyči rozhodl.

V Newcastlu začali lépe domácí, skóre otevřel Muprhy. Fulham vyrovnal v 56. minutě zásluhou Lukiče. Domácí „Straky“ nakonec slavily výhru, poté co v 90. minutě brankář Leno vyrazil Osulovu střelu jen k nohám Guimaraese a ten zakončil do odkryté branky. Utkání tak zhořklo hostujícímu záložníkovi Iwobimu, který naskočil jako první fotbalista z Nigérie do 300. zápasu Premier League.

Manchester United dál vítězí

United se na domácím hřišti dostali do vedení zásluhou Brazilce Cunhy, jenž se v novém angažmá trefil poprvé od letního přestupu z Wolverhamptonu. Na Cunhovu trefu zanedlouho navázal jeho krajan Casemiro a po hodině hry zvýšil už na 3:0 Mbeumo.

Hosté dokázali zdánlivě rozhdonuté střetnutí ještě zdramatizovat, když se brankami Welbecka a Kostoulase dostali na rozdíl jedné branky, ale Mbeumo v závěru dalším gólem rozhodl o tom, že tři body ze vzájemného utkání s Brightonem zůstaly poprvé od února 2022 na Old Trafford.

Premier League 2025/2026

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal971116:322
2Bournemouth953116:1118
3Sunderland952211:717
4Manchester City951317:716
5Manchester Utd.951315:1416
6Liverpool950416:1415
7Aston Villa94329:815
8Tottenham842214:714
9Chelsea942317:1114
10Crystal Palace934212:913
11Brentford941414:1413
12Newcastle93339:812
13Brighton933314:1512
14Everton83239:911
15Leeds93249:1411
16Burnley931512:1710
17Fulham92259:148
18Nottingham Forest91265:175
19West Ham91177:204
20Wolves90277:192
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

