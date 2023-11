Šilhavý donekonečna. Hrát bez rizika je pro trenéra čím dál větší riziko

BLOG MARTINA VAITA | Ať už by reprezentace ukopala proti Moldavsku postup na EURO či ne, duel ve Varšavě mohl výrazně napovědět o bezprostřední budoucnosti Jaroslava Šilhavého. A jestli bylo české prostředí ohledně trenéra rozpolcené, výsledek zápasu s Polskem (1:1) asi nikoho vyloženě nestrhl na jednu či druhou stranu. A tak je to s celou koučovou kariérou.

Jaroslav Šilhavý hraje primárně na výsledek. Legitimní pojetí, zvlášť u reprezentace, ale postupně se ze současného fotbalu vytrácí. Neplodí u diváků nadšení, nezvedne je ze sedačky a postupně fanoušky ani nepřitáhne na stadion.

Trenér, který se vyvaruje riziku, tak mimoděk vytváří mnohem větší riziko. Když takto zaměřené týmy nemají výsledky, vypadají bídně i herně. A to se u fanoušků obhajuje čím dál hůř. Sklenice je poloprázdná, spíš úplně prázdná. Po první půli a při stavu 0:1 z pohledu Česka se přímo nabízelo vnímat český výkon s de facto osmi defenzivněji laděnými hráči jako reaktivní, až bořičský bez ofenzivních nápadů.

Mimochodem základní sestava českého týmu byla opět zvláštní. David Douděra na levém wingbeku, David Zima na pravém stoperovi nebo Tomáš Holeš místo Lukáše Masopusta, který je ve velké formě. Na první dobrou by se dalo říct, že na některých postech měla česká reprezentace větší kvalitu na lavičce než na hřišti. Dřív byl za neortodoxními jedenáctkami vidět určitý plán, v poslední době to spíš vypadá, že si trenéři moc nevědí rady.

Duel s Polskem měl ale jeden zvrat v příběhu. Kouč často nenajde funkční plán B, tentokrát Hložek s Čvančarou po půli duel oživili. Povedená standardka znamenala gól – a hned představení působí trochu jinak. Relativní defenzivní jistota českého týmu byla vidět už v první půli, jen zanikla v moři destruktivní taktiky. A nakonec tým sahal po vítězství, když Poláci otevřeli hru.

Možná nejvíc vypovídající pro uvažování Jaroslava Šilhavého byl právě závěr zápasu. Kouč se rozhodoval, jestli ucítí krev, zariskuje a pošle na hřiště ještě brejkového Vasila Kušeje. Nabízelo se to, byť Polsko hrozilo a v sázce byly klíčové stamiliony. Výhra by každopádně tým poslala na Euro už teď a kouč by poslal velký vzkaz výkonnému výboru i celé české fotbalové veřejnosti. Ale dopadlo to jako vždycky a donekonečna.