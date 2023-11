Šilhavý: Že stačí remíza? To mi moc nejde z pusy. S Coufalem si vyříká gól

Jste za bod rád? Mohlo být i lépe, kdyby tam v závěru padl druhý gól...

„Soupeř musel za každou cenu vyhrát, takže jsme v závěru očekávali, že to úplně otevře a my z brejku rozhodneme. Dostali jsme se do šancí, škoda, že jsme je neproměnili. Mohlo to být ještě lepší, protože říct si, že nám stačí v pondělí jen remíza... To mi nejde moc z pusy. Stejně se to musí odehrát na hřišti a zvládnout. Moldavané udělali dobré výsledky, Polsku vzali pět bodů. Nebude to bez problémů.“

I vy osobně jste mohl mít možná větší klid, pokud byste vyhráli. Co se vám honilo hlavou?

„Samozřejmě jsem taky počítal s tím, že i remíza tady nám dává určitou výhodu, ale zase jsem na hřišti viděl, že kluci chtějí za každou cenu vyhrát. Takže se to ve mně mísilo. Bylo by příjemnější, kdybychom to zvládli už teď, zvlášť s takhle silným soupeřem, ale v podstatě jsme tím vyřadili Polsko ze hry. Kdyby nás porazili, pořád ještě žijí a čekají na náš pondělní výsledek.“

Vladimír Coufal řekl do České televize, že při gólu Polska nechtěl Zalewského faulovat, aby nedostal kartu a nechyběl tak v pondělí proti Moldavsku. To byl váš pokyn, nebo se takhle rozhodl sám?

„Abych řekl pravdu, nevím o tom. Slyším to prvně. Budeme s ním na tohle téma mluvit. Pořádně jsem to neviděl, ale určitě jsme mu vytýkali, že bylo chybou nepřerušit, nezastavit situaci. Vyříkáme si to.“

Na druhé straně, netradičně levé, nastoupil David Douděra. Protože se vám nelíbil David Jurásek při minulém srazu?

„Přesně tak. Od Davida Juráska to nebylo po zranění ono. Rozhodli jsme se pro Davida Douděru, a i když hrál nezvykle přes nohu, bylo vidět, že mu to nedělalo žádný problém. Naopak patřil mezi nejlepší. Mohl i rozhodnout. Velká spokojenost.“

A s Davidem Zimou, který v Turíně moc nehrává?

„Musím se přiznat, že jsme s ním počítali. Byť nemá v Itálii takové herní vytížení herní, patří mezi hráče, kteří vždycky přijíždějí dobře připraveni a zvládají to. Nevzpomínám si, že by odehrál nějaký pokažený nebo špatný zápas. Zase dokázal, že je pro nás platný.“

Ale v původní nominaci přece nebyl, tak jak jste s ním tedy počítal?

„Víceméně jsme avizovali, že povoláme ještě dva hráče navíc mimo tu základní nominaci. Už jsme věděli, že to bude David. A v podstatě jsme ho měli i v základní sestavě, nebo byl minimálně adeptem.“

Naopak Janu Kuchtovi s Mojmírem Chytilem se moc nedařilo, že?

„Rozestavení bylo naplánované na 5–3–2, útočníci se měli stahovat až k šestce. Přiznám se, že jsme očekávali, že udrží více míčů. Ale zase na jejich obranu dostávali většinou balony vzduchem, s urostlými obránci, kteří byli v početní převaze, to měli složité. Odpracovali to, nebyli jsme vůči nim kritičtí. Šla tam druhá dvojice, která to taky odběhala a odpracovala i směrem dozadu. Splnili úkol. Ale nedá se říct, jestli si někdo z nich řekl nebo neřekl o sestavu na pondělí. Tu ještě nemáme v hlavě, musíme zjistit zdravotní stav.“

Například Tomáše Součka. Jak vypadá jeho hlava?

„Neviděl jsem to, ale má to asi dost roztržené. Musí mu to zašít. Věřím, že bude k dispozici v pondělí. Byla by škoda, kdyby nebyl. Ale je to tvrďák, jak ho známe, zvládne to.“

Nechtěl jste ho střídat? Taková zranění jsou ošidná...

„Vypadalo to špatně, ale doktoři nás ubezpečili, že mu to stáhnou a bude v pohodě. Sám jsem mu říkal, že kdyby se mu točila hlava nebo něco, ať řekne. Párkrát mu jen spadl obvaz, jinak dobrý.“

Ještě zpátky k útoku. Když Poláci otevřeli hru, nepřemýšleli jste o nasazení brejkového Vasila Kušeje?

„Byla to varianta, ale pak jsme tam měli dost malých hráčů na standardky, tak jsme se nakonec rozhodli, že ho tam zatím nedáme.“

Těší vás, že jste uhlídali Roberta Lewandowského?

„Všichni víme, že Robert Lewandowski je pořád velká hvězda. Byl teď zraněný, dostává se do formy. Jsem jen rád, že to kluci zvládli a nepustili ho skoro do žádné šance. Za to jim patří dík. A Robertu Lewandowskému přeju, ať zase střílí góly.“ (úsměv)